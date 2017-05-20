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Победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, проходивших летом прошлого года, обнаружили что на полученных ими медалях появились ржавчина и черные пятна, сообщает ИТАР-ТАСС.

Более 100 медалей, большинство из которых — бронзовые, были возвращены обратно организаторам, которые ведут работу по восстановлению их первоначального вида.

Директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андрада заявил, что испорченные медали были брошены или хранились ненадлежащим образом. По его словам, в большинстве случаев было повреждено лаковое покрытие наград, а некоторые медали подверглись воздействию экстремального холода.

Источник: daily.afisha.ru