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Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в полуфинале ЧМ-2017 по хоккею со счетом 4:1.

Встреча прошла в немецком Кельне. Первый период закончился вничью (1:1). В следующих двух периодах шведы забросили еще три шайбы, на которые их соперники не смогли ответить ничем.

Сборная Швеции сыграет в финале с канадцами, которые обыграли сборную России со счетом 4:2. Финал состоится 21 мая в Кельне, его начало — в 21:45 по латвийскому времени.

Финны в тот же день встретятся с россиянами в матче за третье место, который начнется в 17:15 по латвийскому времени.

Источник: ria.ru