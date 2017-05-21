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В чешском городе Нове-Место, где проходил первый этап Кубка мира-2017 по горному велосипеду (MTB), разыграли медали в олимпийском кроссе среди участников возрастной группы U-23. Латвиец Мартыньш Блумс из 152 участников занял второе место.

Маунтибайкерам предстояло проехать один вводный круг и пять основных, протяженность каждого из которых составляла 4,1 км. Трасса состояла из трамплинов, каменных секций, крутых подъемов и спусков.

Год назад Блумс занял на чемпионате мира 13 место. Стоит добавить, что победителю латвиец уступил 35 секунд, а финишировавшего третьим опередил на пять. Сегодня призовые места разыграют представители элитного заезда, где Латвию будет представлять еще один гонщик команды ZZK Арнис Петерсон.

Источник:sportacentrs.com