Латвиец взял серебро на Кубке мира по маунтинбайку (1)
Спорт | 21 мая 2017 года, 10:43
Маунтибайкерам предстояло проехать один вводный круг и пять основных, протяженность каждого из которых составляла 4,1 км. Трасса состояла из трамплинов, каменных секций, крутых подъемов и спусков.
Год назад Блумс занял на чемпионате мира 13 место. Стоит добавить, что победителю латвиец уступил 35 секунд, а финишировавшего третьим опередил на пять. Сегодня призовые места разыграют представители элитного заезда, где Латвию будет представлять еще один гонщик команды ZZK Арнис Петерсон.
Источник:sportacentrs.com
Молоток!!!
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