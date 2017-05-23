Спорт |

Этим летом в Юрмале состоится турнир самого высокого уровня, который когда-либо проводился в Балтии - финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. В рамках турнира, с 16 по 20 августа пройдут 144 игры между 32 ведущими парами волейболистов и волейболисток. В результате будут определены лучшие пляжные волейболисты Европы нынешнего года.

Как сегодня на пресс-конференции рассказали организаторы турнира, соревнования начнутся в среду, 16 августа, с групповых матчей, которые продолжатся и в четверг, 17 августа. Ожидается, что на соревнованиях будут представлены Латвия, Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Россия, Германия, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Финляндия, Украина, Греция и Словакия.

В пятницу, 18 августа, пройдут игры на выбывание и начнутся 1/8 финала, в субботу, 19 августа, состоятся полуфиналы, в воскресенье, 20 августа, – главные встречи за звания чемпионов Европы. Посмотреть на игры группового турнира в первые два дня, 16 и 17 августа, все желающие могут бесплатно.

Также с сегодняшнего дня, 23 мая началась продажа билетов – их уже можно приобрести на сайте www.bezrindas.lv. Особое предложение для самых заядлых болельщиков – двухдневный билет на игры пятницы (18 августа) и субботы(19 августа) всего за 15 евро. Для этого при покупке билета нужно указать код JurmalaBeachVolley. Так как доступно всего 300 таких комплектов билетов для фанатов, организаторы советуют не откладывать их приобретение до последнего момента.

Организует данное мероприятие Европейская конфедерация волейбола совместно совместно с Юрмальской думой, Министерством образования и науки (МОН). Также мероприятие поддерживают различные спонсоры.

Как указал на пресс-конференции парламентский секретарь МОН Янис Упениекс, Латвию смело можно назвать великой державой европейского пляжного волейбола.

"То, что чемпионы Европы в этом году будут определены именно на юрмальском песке, является большой честью для Латвии и большой ответственностью для организаторов соревнований. Финал чемпионата Европы – событие, свидетельствующее о престиже страны, которое нанесет имя Латвии крупными буквами на мировую карту пляжного волейбола", - отметил Упениекс.

Тем временем как рассказал вице-президент Европейской конфедерации волейбола Марис Пекалис, организовать данный турнир в Юрмале стало возможным благодаря высоким достижениям наших спортсменов.

"Несомненно, одним из существенных факторов, способствовавших принятию решения в пользу Латвии, стали высокие спортивные достижения наших пляжных волейболистов. Важен также организаторский опыт, накопленный за предыдущие годы, начиная с проведения турнира Sattellite, за которым последовал Masters. Сейчас дан зеленый свет соревнованиям высшей категории – финалу ЧЕ по пляжному волейболу. Не менее важна и возможность провести финал на естественном морском пляже, а не на площадке где-то в городе, как часто бывает в других странах Европы", - рассказал Пекалис.

Между тем, президент Латвийской федерации волейбола Атис Сауснитис подчеркнул, что организация такого турнира является для федерации и для Юрмалы большой честью.

"Мы должны обеспечить наивысшие стандарты не только для нужд спортсменов, но и для болельщиков со всей Европы. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы этот финал чемпионата Европы стал лучшим из всех состоявшихся!", - сказал Сауснитис.

В свою очередь, как рассказал директор турнира и генсекретарь Латвийской федерации волейбола (CEV) Айнарс Дакша, подача заявок на финал чемпионата Европы по пляжному волейболу продлится до 17 июля, а жеребьевка участников состоится 18 июля.

"Квалификация на финал чемпионата Европы не проводится - в соревнованиях примут участие 32 ведущих европейских мужских и женских дуэта в соответствии с местом в рейтинге. Следует отметить, что Латвии в качестве страны-организатора гарантированы в финале три места в соревнованиях как мужчин, так и женщин. Кроме того, существует возможность получить wild card (карту участия) от CEV. Латвийская федерация волейбола решила, что среди мужчин на получение wild card будет выдвинута пара участников латвийского чемпионата, которая до окончания подачи заявок на финал будет среди лучших", - сказал Дакша.

Тем временем одни из участников турнира, пляжные волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш указали, что очень надеются порадовать латвийских болельщиков медалями.

"С тех пор как мы играем вместе, на чемпионатах Европы у нас дела шли очень хорошо, поэтому мы сознаем, что и в Юрмале от нас будут ждать медалей. Мы как раз и устроили подготовительный этап таким образом, чтобы достичь лучшей формы к августу – в этом месяце состоится и чемпионат мира в Вене. Очень надеемся порадовать латвийских болельщиков победами, но это будет нелегко, так как в Европе сейчас много сильных пар, и конкуренция будет жесткой. В любом случае мы рады, что пляжный волейбол в Латвии развивается и с каждым годом в Юрмале организуется турнир более высокой пробы", - отметили спортсмены.

Добавим, Юрмала вот уже четвертый год подряд принимает соревнования европейского уровня по пляжному волейболу, и финальный турнир является закономерным продолжением состязаний, прошедших на юрмальском песке за эти годы.

Так, в 2014 году в Юрмале впервые состоялся международный турнир по пляжному волейболу среди мужчин – соревнования Satellite Европейской конфедерации волейбола (CEV). В 2015 году в городе-курорте уже был проведен турнир более высокого уровня – CEV Masters среди мужчин. А в прошлом, 2016 году, Юрмала приняла соревнования CEV Masters среди мужчин и женщин.

Как отмечают организаторы турнира, Юрмала в 2017 году носит звание спортивной столицы Европы. Ежегодно в городе-курорте проводится около 400 спортивных мероприятий разного уровня, и многие из них – по пляжному волейболу. К тому же, в Юрмале имеется соответствующая инфраструктура, уникальный 24-километровый пляж с мелким белым песком, а также город удобно расположен вблизи аэропорта и столицы.