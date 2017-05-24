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Принимая у себя чемпионат мира по хоккею в 2021 году, Латвия планирует заработать более миллиона евро, пишет Latvijas avīze. Напомним, Рига и Минск совместно проведут соревнования.

C экономической точки зрения это намного выгоднее, отмечает издание. Во-первых, можно разделить расходы, во-вторых, организовать все 64 игры достаточно сложно, ведь трибуны полупустые, а матчи не так прибыльны. А в 2021 году в Латвии пройдет 30 игр, в Минске - 34. Латвийская сторона уже сегодня рассчитывает, что заработает более миллиона евро. При это отмечается, что деньги будут вложены в развитие хоккея.

Но, как отмечает издание, для этого уже совсем скоро средства надо будет вложить. Причем и государству, и Рижскому самоуправлению. Скорее всего, придется преодолеть немало препятствий, чтобы построит рядом с Arena Rīga тренировочную базу. Это важно и с логистической точки зрения - столице нужна еще одна площадка, которая отвечает все международным правилам. Однако, остается вопрос, кто же будет платить за строительство, отмечает издание.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на ежегодном конгрессе постановила, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году проведут Рига и Минск.

Рига и Минск опередили по результатам голосования Хельсинки и Тампере. Рига и Минск получили 54 голоса, а финские города - 53.

До сих пор ЧМ по хоккею проводился в Латвии единственный раз - в 2006 году, а в Белоруссии турнир проходил в 2014 году.

Групповые матчи и два четвертьфинала пройдут в Arēna Rīga, где в 2006 году уже проходил чемпионат. В Минске групповые матчи, два четвертьфинала, полуфиналы и полуфинал пройдут в ледовом холле "Минск-Арена".