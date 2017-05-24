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Верховный суд Испании постановил, что игрок «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси несет ответственность за три налоговых правонарушения. Об этом сообщает EL PAÍS.

Трибунал, таким образом, подтвердил наказание в виде 21 месяца тюрьмы, которое было определено футболисту и его отцу, Хорхе Орасио Месси, в июле 2017 года Барселонским провинциальным судом.

Обвинительный приговор в отношении Месси был вынесен из-за ухода от налогов на сумму в 4,1 миллиона евро в 2007-2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинский игрок получал за использование его имиджа. Суд дал спортсмену и его отцу по семь месяцев тюремного заключения за каждый год нарушений. Отца Месси вдобавок оштрафовали на 1,5 миллиона евро.

Адвокаты футболиста утверждали, что Месси ничего не знал о махинациях и доверял своему отцу и советникам все финансовые дела. «Я был посвящен игре в футбол. Я доверял своему отцу и помощникам. Никогда не думал, что они могут обмануть меня», - заявил он в суде.

В Испании, если человек ранее не совершал правонарушений, тюремное заключение сроком до двух лет для него обычно оказывается условным. Скорее всего, так будет и в случае с Месси.