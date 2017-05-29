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Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, сообщил, что его клиент в ближайшее время может лишиться чемпионского титула по версии IBF.

«Мы направим специальный запрос на предоставление исключения для защиты титулов Энтони в повторном бою с Владимиром Кличко. С WBA ситуация более или менее понятна, нам будет предоставлено исключение, но получим ли мы разрешение от IBF? Это пока вопрос. Мы хотим провести следующий бой против Кличко и ожидаем, что лагерь Кубрата Пулева сейчас поднимет большой шум» — приводит слова промоутера The Express.

Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев возглавляет рейтинг претендентов IBF, на основании чего имеет право на бой с действующим обладателем пояса — Джошуа.

30 апреля Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде чемпионского боя, после которого британец заявил, что готов предоставить украинцу незамедлительный бой-реванш.