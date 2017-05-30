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Футболист сборной Латвии Денис Ракель продолжает набирать форму после очень серьезной травмы лодыжки, которую он получил в самом начале сезона, а именно 23 августа в матче за кубок английской лиги.

Сезон для латвийца начался крайне неудачно, поэтому ему пришлось пропустить большую его часть. К тренировкам в свою команду «Рединг» он вернулся только после Нового года, и, естественно, как это бывает после травмы, вернулся не в самой лучшей физической форме и в матчах команды не участвовал.

Сейчас Ракель понемногу возвращается в игровой ритм вместе с командой U23, а также был вызван в расположение сборной Латвии на игры, которые прошли в марте.

Сезон подходит к концу, и мало вероятно появление Ракеля в последних играх, так как для подопечных Япа Стама они станут решающими.

«Рединг» играет в английском Чемпионшипе, но имеет высокие шансы на попадание в Английскую Премьер-лигу (АПЛ). Главный тренер не в том положении, чтобы на финишной прямой экспериментировать с составом.

Этот сезон Ракель скорее всего закончит с двумя проведенными играми в Чемпионшипе, тогда как в прошлом сезоне он участвовал в 12 играх и забил 3 гола.

Попадание «Рединга» в АПЛ непременно компенсирует неудачи Ракеля и даст возможность попробовать свои силы в одной из богатейших и сильнейших лиг мира.

До этого в английской Премьер-лиге, как минимум, провели один матч пять латвийских футболистов Марьян Пахарь, Каспарс Горкшс, Имантс Блейделис, Андрей Штолцерс и Игорь Степанов. Вратарь Элвийс Путниньш был в заявке КПР, но на поле так и не вышел.

Казалось бы латвиец до того, как получил травму, выглядел уверенно в глазах главного тренера Япа Стама и выходил на поле в основном составе, правда в итоге к концу сезона Стам добился отличных результатов и без помощи Ракеля.

Если команда попадет в АПЛ, может ли Ракель рассчитывать на место в составе? Покажет только время. В свою очередь у Япа Стама должны были остаться уважительные воспоминания о латвийских нападающих: так в игре против Манчестер Юнайтед, за который в свое время играл Стам, один из своих знаменитейших голов в Премьер-лиге забил Марьян Пахарь.

Букмекер «Betsafe» попадание команды Ракеля в АПЛ считают как мало вероятное и оценивают такую возможность коэффициентом 5,50, в то время как «Фулхэм» с наименьшим коэффициентом (3,00) является фаворитом.

В этом сезоне из АПЛ уже точно вылетит «Сандерленд», а «Мидлсбро» и «Суонси» еще могут сохранить свое место в лиге, для этого им надо обогнать «Халл Сити».

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фото: Facebook/Futbols