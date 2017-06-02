Спорт |

На этой неделе началась продажа билетов на игры финального турнира чемпионата Европы по пляжному волейболу, организованные Латвийской федерацией волейбола при поддержке Министерства образования и науки и города Юрмалы.

Матчи состоятся с 16 по 20 августа в Юрмале. За эти пять дней должны состояться 144 игры, в которых сразятся между собой 32 пары ведущих европейских волейболистов – как мужчин, так и женщин.

Президент Латвийской федерации волейбола Атис Сауснитис подчеркнул, что организация такого турнира является для федерации и для Юрмалы большой честью.

"Мы должны обеспечить наивысшие стандарты не только для нужд спортсменов, но и для болельщиков со всей Европы. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы этот финал чемпионата Европы стал лучшим из всех состоявшихся!", - сказал Сауснитис.

Тем временем одни из участников турнира, пляжные волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш указали, что очень надеются порадовать латвийских болельщиков медалями.

Билеты можно приобрести на сайте www.bezrindas.lv. Плата за посещение игр на выбывание (в пятницу, 18 августа) – 10 EUR, на 1/8, четвертьфиналы и полуфиналы (в субботу, 19 августа) – 15 EUR, а на воскресные игры (20 августа), когда состоятся главные битвы за звания чемпионов Европы, – 20 EUR.