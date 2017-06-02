Началась продажа билетов на чемпионат Европы по пляжному волейболу
На этой неделе началась продажа билетов на игры финального турнира чемпионата Европы по пляжному волейболу, организованные Латвийской федерацией волейбола при поддержке Министерства образования и науки и города Юрмалы.
Матчи состоятся с 16 по 20 августа в Юрмале. За эти пять дней должны состояться 144 игры, в которых сразятся между собой 32 пары ведущих европейских волейболистов – как мужчин, так и женщин.
Президент Латвийской федерации волейбола Атис Сауснитис подчеркнул, что организация такого турнира является для федерации и для Юрмалы большой честью.
"Мы должны обеспечить наивысшие стандарты не только для нужд спортсменов, но и для болельщиков со всей Европы. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы этот финал чемпионата Европы стал лучшим из всех состоявшихся!", - сказал Сауснитис.
Тем временем одни из участников турнира, пляжные волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш указали, что очень надеются порадовать латвийских болельщиков медалями.
Билеты можно приобрести на сайте www.bezrindas.lv. Плата за посещение игр на выбывание (в пятницу, 18 августа) – 10 EUR, на 1/8, четвертьфиналы и полуфиналы (в субботу, 19 августа) – 15 EUR, а на воскресные игры (20 августа), когда состоятся главные битвы за звания чемпионов Европы, – 20 EUR.