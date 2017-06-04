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Мадридский "Реал" выиграл финал футбольной Лиги чемпионов. Испанская команда обыграла туринский "Ювентус" со счетом 4:1.

"Реал" стал первым клубом с 1990 года, выигравшим Лигу чемпионов два года подряд (до этого турнир назывался "Кубок европейских чемпионов").

Финал Лиги чемпионов: "Реал" - "Ювентус": игра, факты и цифры Первый гол в матче на 20-й минуте игры забил игрок "Реала" Криштиану Роналду. Ответный мяч ударом через себя на 27-й минуте забил форвард "Ювентуса" Марио Манджукич.

Во втором тайме "Реал" вышел вперед. Футболисты испанского клуба забили два гола за 4 минуты. Это сделали Каземиро и снова Роналдо. РоналдуПравообладатель иллюстрацииEPA

После этого на 84-й минуте матча с поля был удален игрок "Ювентуса" Хуан Куадрадо. Точку в матче в добавленное время поставил игрок "Реала" Марко Асенсио, сделавший счет 4:1.

"Реал" и "Ювентус" уже встречались в финале Лиги чемпионов в 1998-м году и тогда с минимальным счетом победили мадридцы. Интересно, что за "Ювентус" тогда выходил на поле нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Предыдущим обладателем кубка европейских чемпионов также являлся мадридский "Реал". В 2016 году он обыграл в финале турнира другой клуб из столицы Испании, "Атлетико".

Туринский "Ювентус" последний раз играл в финале Лиги Чемпионов в 2015 году и уступил тогда испанской "Барселоне".