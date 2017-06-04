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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции со счетом 2-6, 6-2, 6-4 обыграла финалистку 2010 года Саманту Стосур из Австралии и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал турнира "Grand Slam" ("Большой шлем").

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 430 рейтинговых пунктов, что позволит ей впервые за свою карьеру попасть в первую тридцатку рейтинга.

В четвертьфинале Остапенко встретится с некогда первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.

Сейчас Остапенко в мировом рейтинге занимает 47-е место, а ее соперница Стосур - 22-е, но после этого турнира Стосур оказалась на 23-м месте.