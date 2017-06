Спорт |

Португалец Криштиану Роналду после очередной победы в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала» опубликовал в Twitter свою юношескую фотографию в свитшоте Adidas, закрасив логотип бренда эмблемой Nike с подписью: «Этот мальчик знал».

Пользователи Twitter позже обнаружили оригинальную фотографию с юным футболистом, на которой отчетливо виден логотип Adidas. «Афише Daily» не удалось получить оперативный комментарий у представителей компании Nike.

I find it hilarious you were actually wearing an Adidas jumper in this photo xD pic.twitter.com/q5AQ5alDFy