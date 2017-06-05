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Португалец Криштиану Роналду после очередной победы в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала» опубликовал в Twitter свою юношескую фотографию в свитшоте Adidas, закрасив логотип бренда эмблемой Nike с подписью: «Этот мальчик знал».

Пользователи Twitter позже обнаружили оригинальную фотографию с юным футболистом, на которой отчетливо виден логотип Adidas. «Афише Daily» не удалось получить оперативный комментарий у представителей компании Nike.

I find it hilarious you were actually wearing an Adidas jumper in this photo xD pic.twitter.com/q5AQ5alDFy — JΛY BUCKS (@TheMasterBucks) 4 июня 2017 г.

3 мая в финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счетом 4:1 разгромил туринский «Ювентус» и стал 12-кратным победителем турнира. Роналду забил два гола в ворота итальянского клуба и был признан лучшим игроком матча.

Криштиану Роналду в 2016 году заключил пожизненный контракт с Nike, по которому он ежегодно будет зарабатывать 24 миллиона долларов.

Источник: daily.afisha.ru