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19-летняя латвийская теннисиска Алена Остапенко обыграла экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки на «Ролан Гаррос» и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Матч закончился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. 19-летняя рижанка, занимающая 47-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 38 розыгрышей, допустив 50 невынужденных ошибок.

Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после Аны Иванович в 2007 году. 20 лет ей исполнится 8 июня в день полуфинала, в котором она сыграет с Тимеей Бачински, которой в этот день исполнится 28 лет.

До «Ролан Гаррос»-2017 Остапенко на «Шлемах» не доходила даже до четвертого круга.

В 1/8 финала Остапенко обыграла финалистку этого турнира 2010 года Саманту Стосур из Австралии.

Источник: Sports.ru