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Лучший футболист мира Криштиану Роналду вчера, 6 июня, прибыл в Ригу. Об этом сообщает газета Latvijas Avīze со ссылкой на представителей сборной Латвии по футболу.

В свою очередь, сборная Португалии прилетит в столицу сегодня вечером, 7 июня.

Для команды в гостинице Radisson Blu Ridzene Hotel на ближайшие два дня зарезервированы все номера. Пресс-секретарь португальской команды Онофре Кошта сообщила, что у игроков нет особых запросов по заселению в гостиницу. На вопрос о том, возможно ли встретить Роналду на улицах Риги, она ответила, что футболисты обычно не устраивают себе экскурсий по городу.

В пятницу, 9 июня, сборные Латвии и Португалии выйдут на поле рижского стадиона "Сконто"и проведут календарный матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018.

Напомним, что 4 сентября 2004 года на стадионе "Сконто" в Риге на 54-й минуте матча сборных Латвии и Португалии на поле выбежала полуобнаженная девушка Лиене Булдуре по прозвищу Земене (Клубника).

Она обняла португальского футболиста Рикарду Карвалью и побежала дальше. Ее появление вызвало замешательство среди охранников, и только через какое-то время полицейским удалось увести ее с поля. После этого футбольный матч продолжился и закончился победой португальцев со счетом 2:0.

Источник: Latvijas Avīze