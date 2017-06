Спорт |

8 июня в Париже латвийская теннисистка Елена Остапенко и швейцарка Тими Бачински сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос"-2017 и разыграют путевку в финал турнира. Начало встречи в 16:00.

По случайному стечению обстоятельств обе соперницы сегодня отметят день рождения. Елене исполнится 20 лет, Тими – 28.

"Это весьма забавно. Елена повезло – она значительно моложе. Но, возможно, повезло и мне. В плане опыта. Не знаю", – сказала швейцарка.

И для Остапенко, и для Бачински выход в финал может стать первым в карьере на турнирах "Большого шлема".

Как сообщал портал Mixnews, Елена Остапенко 6 июня пробилась в полуфинал "Ролан Гаррос", став первой теннисисткой Латвии, вышедшей одного из самых престижных турниров в мировой теннисной иерархии. В зарубежной прессе Елена удостилась звания "сенсация Ролан-Гарос"

"Это действительно здорово, потому что это впервые для меня попасть в соревнования "Большого шлема". Я просто очень рада быть здесь", - сказала на пресс-конференции сама спортсменка.

"8 июня у нас с Тимеа будет день рождения, так что я с нетерпением жду этой встречи. Может быть, этот день рождения будет одним из лучших, так как я сыграю в полуфинале "Ролан Гаррос". Это будет здорово. Я не ожидала, что это случится в Париже, но очень рада всё ещё находиться здесь", – цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

Ostapenko, beaming: "It's really nice, because it's first time for me in the SFs of a Grand Slam. I'm just really happy to be there." #RG17 pic.twitter.com/FzclneNrHN