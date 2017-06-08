День большого тенниса: Елена Остапенко сразится за путевку в финал "Ролан Гаррос" (4)

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Спорт | 8 июня 2017 года, 07:12

8 июня в Париже латвийская теннисистка Елена Остапенко и швейцарка Тими Бачински сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос"-2017 и разыграют путевку в финал турнира. Начало встречи в 16:00.

По случайному стечению обстоятельств обе соперницы сегодня отметят день рождения. Елене исполнится 20 лет, Тими – 28.

"Это весьма забавно. Елена повезло – она значительно моложе. Но, возможно, повезло и мне. В плане опыта. Не знаю", – сказала швейцарка.

И для Остапенко, и для Бачински выход в финал может стать первым в карьере на турнирах "Большого шлема".

Как сообщал портал Mixnews, Елена Остапенко 6 июня пробилась в полуфинал "Ролан Гаррос", став первой теннисисткой Латвии, вышедшей одного из самых престижных турниров в мировой теннисной иерархии. В зарубежной прессе Елена удостилась звания "сенсация Ролан-Гарос"

"Это действительно здорово, потому что это впервые для меня попасть в соревнования "Большого шлема". Я просто очень рада быть здесь", - сказала на пресс-конференции сама спортсменка.

"8 июня у нас с Тимеа будет день рождения, так что я с нетерпением жду этой встречи. Может быть, этот день рождения будет одним из лучших, так как я сыграю в полуфинале "Ролан Гаррос". Это будет здорово. Я не ожидала, что это случится в Париже, но очень рада всё ещё находиться здесь", – цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после Аны Иванович в 2007 году.

Начиная с 2012 года, когда Остапенко впервые попала в рейтинг WTA, она движется вперёд семимильными шагами, минуя не десятки, как чаще всего бывает, а сразу сотни: 2012 — 892 место, 2013 — 672, 2014 — 306, 2015 — 79, 2016 — 44.

Она выиграла целых два турнира WTA в парном разряде и юниорский турнир Большого шлема в одиночном (Уимблдон в 2014). На её боевом счету финал турнира в Дохе, две победы над теннисистками из топ-10 и пять — из топ-20. В юниорском рейтинге Остапенко занимала в своё время вторую строчку.

Сразу после выигрыша на Уимблдонском турнире титула чемпионки, Остапенко дала интервью радио Baltkom.

Комментарии 4
aiziet2 часа назад
http://lostworlds.lv/go.php?1139587002
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₽&£ 8 часов назад
Шанс конечно есть, но нервы не выдержат у Остапенко уж увы..молодая слишком ещё. Но всё равно удачи!!!
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ЧО 9 часов назад
В женском теннисе создался вакуум сильных игроков, Серена не играет, Шарапова не играет и теперь трудовые лошадки имеют шанс всплыть.
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