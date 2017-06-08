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Сборная Латвии по футболу хорошо подготовилась к завтрашнему матчу отборочного цикла Чемпионата мира-2018 против команды Португалии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный тренер латвийской сборной Александр Старков. По его словам, Латвия будет играть с действующими чемпионами Европы в полную силу.

"Фаворит в этой игре известен, это Португалия. Мы уважаем нашего соперника, не боимся его и сделаем все, чтобы выглядеть достойно. Каким будет результат? Он непредсказуем. Мы верим в лучшее, мы хорошо готовились, я считаю, что мы провели качественный сбор, изучили команду Португалии. Все решится на футбольном поле, мы будем стараться добиться максимально положительного результата. Мы не выйдем на поле для того, чтобы поиграть в футбол рядом со звездами, мы хотим добиться успеха", - сказал Старков.

Матч между сборными Латвии и Португалии пройдет на стадионе Skonto завтра, 9 июня, начало - в 21:45. После пяти проведенных в рамках отборочного турнира матчей Латвия имеет три очка и занимает в своей группе предпоследнее пятое место. Португалия - на второй позиции.

Команда Португалии, в том числе звезда мирового футболу Криштиану Роналду, прибыли в Ригу вчера, 7 июня.