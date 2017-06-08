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Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18. В список основного состава вошли 50 человек, из которых 12 выступают в НХЛ. В список не попали нападающие Евгений Малкин и Александр Овечкин, а также вратарь Сергей Бобровский.

Нападающий Илья Ковальчук попал в резервный состав.

Известный хоккеист, чемпион олимпийских игр 1992 года Виталий Прохоров поделился мнением о непопадании выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Александра Овечкина и Евгения Малкина в список кандидатов в сборную России на сезон-2017/18.

"Все очень просто. НХЛ запретила своим игрокам принимать участие в Олимпийских играх 2018 года. Из-за этого в вызове Малкина и Овечкина нет никакого смысла. Хоть тот же Овечкин и говорил, что приедет помочь национальной команде несмотря на запреты, эти слова значения не имеют", — сказал эксперт «Газете.Ru».

В 2018 году состоится Олимпиада в Пхеньяне, НХЛ ранее приняла решение не прерывать чемпионат ради участия в зимних Играх.