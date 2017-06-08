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Сегодня, 8 июня в Париже на "Ролан Гаррос" состоялся полуфинальный матч, в котором лучшая теннисистка Латвии Елена Остапенко оказалась сильнее соперницы из Швейцарии Тими Бачински и победила ее со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. 47-я ракетка мира, которой сегодня, 8 июня, исполняется 20 лет, активно выиграла 50 розыгрышей и допустила 45 невынужденных ошибок, а ее оппонентка, у которой также сегодня день рождения, сделала 22 "виннерса" при 19 невынужденных. Обе спортсменки сделали по 6 брейков, сообщает championat.com.

Теперь в финале Остапенко сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с румынкой Симоной Халеп (3).

В зарубежной прессе молодую латвийскую спортсменку называют "сенсацией" Открытого чемпионата Франции.

Happy birthday!!



Le plus beau des cadeaux d'anniversaire pour la jeune Jelena Ostapenko qui se qualifie pour la finale !! #RG17 pic.twitter.com/A67XmWwk5A — Roland-Garros (@rolandgarros) 8 июня 2017 г.

Примечательно, что и Остапенко, и Бачински провели матч в дни рождения. Елене исполнилось 20 лет, Тими – 28.

"Это весьма забавно. Елене повезло – она значительно моложе. Но, возможно, повезло и мне. В плане опыта. Не знаю", – ранее сказала швейцарка.

За свою успешную игру Остапенко получила 780 рейтинговых очков и заработала более миллиона евро, что почти столько же, сколько за всю свою карьеру в целом. На следующей неделе Остапенко, предположительно, займет 18-е место в рейтинге, на одно место выше второй ведущей латвийской теннисистки Анастасии Севастовой.

Jelena Ostapenko :

20 ans

Qualifiée pour la finale Dames 2017

Lettonne à ce stade



https://t.co/NQEfx424zu#RG17 pic.twitter.com/AsSwYHi7cK — Roland-Garros (@rolandgarros) 8 июня 2017 г.

Стоит добавить, что ранее только двум латвийским теннисисткам удавалось доходить до четвертьфинала турнира Большого шлема. Лариса Савченко-Нейланд попала в восьмерку сильнейших на Уимблдоне-1994, а Анастасия Севастова играла в четвертьфинале Открытого чемпионата США в прошлом году.