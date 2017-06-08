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Румынка Симона Халеп в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

За первый в карьере титул на соревнованиях серии "Большого шлема" Халеп поспорит с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, переигравшей ранее швейцарку Тимю Бачински.

Примечательно, что Остапенко и Халеп сегодня сыграли в одинаковых платьях Adidas.

Остапенко провела победный матч в день своего 20-летия.