Стала известна соперница Остапенко в финале "Ролан Гаррос"

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Спорт | 8 июня 2017 года, 21:08

Румынка Симона Халеп в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

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За первый в карьере титул на соревнованиях серии "Большого шлема" Халеп поспорит с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, переигравшей ранее швейцарку Тимю Бачински.

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Примечательно, что Остапенко и Халеп сегодня сыграли в одинаковых платьях Adidas.

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Остапенко провела победный матч в день своего 20-летия.

Источник: Чемпионат
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