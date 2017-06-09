Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 3:6, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

"Ощущения просто прекрасные. Выйти в финал — это настоящее счастье. Я горжусь своим достижением, потому что психологический настрой очень сильно помог мне на этом турнире и, в частности, в третьем сете полуфинала. За эти годы я многому научилась. Я извлекла опыт не только из поражения в финале "Ролан Гаррос — 2014", но и из полуфинала Уимблдона и матча с Пеннеттой на US Open. Я знаю, что нужно делать. Я всегда готова сражаться, но сейчас стала лучше это контролировать. Я отлично себя чувствую на корте. На протяжении всего турнира я играла мощно. Надеюсь, в финале сыграю ещё сильнее. Мне это нужно", - сказала румынка.

По словам Симоны Халеп, она слышала, что многие считают ее фаворитом, но она к этому относится с осторожностью.

"Я не являюсь фаворитом, я этого не чувствую. Конечно, у меня есть шанс, потому что я отлично сыграла в Мадриде и Риме, но это не значит, что здесь будет то же самое. Но вот я в финале. Я очень довольна тем, как сложились эти две недели. Даже три недели. Мой тренер так же сосредоточен, как и я. Мы хотим продолжать в том же духе. Мы с тренерами и физиотерапевтом всегда вместе. Каждый вечер мы ужинаем вместе и делаем другие рутинные вещи. Остался один день турнира", - сказала соперница Остапенко.

"Я раньше не встречалась с Остапенко и не знаю, чего ожидать от неё. Я немного посмотрела её игру в полуфинале. Никогда не знаешь, чего ожидать от такой соперницы. Мне нужно будет концентрироваться на каждом розыгрыше. Каждый мяч будет очень важным. Я буду готова бороться", — цитирует Халеп официальный сайт тура.