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В 21:45 на поле рижского стадиона "Сконто" сегодня выйдут футболисты сборных Латвии и Португалии. Латвийской команде предстоит матч против действующих чемпионов Европы во главе с лучшим футболистом мира и самым высокооплачиваемым спортсменом планеты Криштиану Роналду.

По словам главного тренера латвийской сборной Александра Старкова, команда хорошо подготовилась к отборочного цикла Чемпионата мира-2018 против команды Португалии. Он подчеркнул, что Латвия будет играть с действующими чемпионами Европы в полную силу.

"Фаворит в этой игре известен, это Португалия. Мы уважаем нашего соперника, не боимся его и сделаем все, чтобы выглядеть достойно. Каким будет результат? Он непредсказуем. Мы верим в лучшее, мы хорошо готовились, я считаю, что мы провели качественный сбор, изучили команду Португалии. Все решится на футбольном поле, мы будем стараться добиться максимально положительного результата. Мы не выйдем на поле для того, чтобы поиграть в футбол рядом со звездами, мы хотим добиться успеха", - сказал Старков.

После пяти проведенных в рамках отборочного турнира матчей Латвия имеет три очка и занимает в своей группе предпоследнее пятое место. Португалия - на второй позиции.

Тем временем некоторые пользователи Твиттера возмущены слишком дорогими билетами на этот матч.

На сегодняшний день все билеты в кассах города на игру уже распроданы. Стоимость билетов, как указано на портале bilesuserviss.lv, составляла от 24 до 35 евро. Как пояснили радио Baltkom в Biļešu Serviss, последний билет был продан за 40 евро.

Однако, в интернете перекупщики просят за один билет от 60 до 100 евро.

Латвийцы стали выражать свое недовольство слишком высокой ценой билетов на игру. Возможно, речь идет о ценах установленных перекупщиками.