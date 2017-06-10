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Латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах "Большого шлема". В финальном матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

scroll_in: RT thefield_in: Here it is. A historic moment for Jelena Ostapenko.



via rolandgarrospic.twitter.com/ipHFBMynRZ — Swati Gogia (@SwatEGogia) June 10, 2017

Поединок продолжался 1 час 59 минут. Остапенко выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 и набрала по 54 "виннерса" и невынужденные ошибки. У Халеп не было ни эйсов, ни двойных. Румынка использовала 6 брейк-пойнтов из 16, 8 раз пробила навылет и сделала 10 невынужденных.

Симона Халеп уже играла в финале "Ролан Гаррос" — в 2014-м она уступила Марии Шараповой. А вот у Остапенко до нынешнего соревнования лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" был 3-й круг Australian Open-2017. Девушки до этого момента ни разу не играли друг с другом.

Напомним, Остапенко вышла в финал, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински. В зарубежной прессе молодую латвийскую спортсменку называют "сенсацией" Открытого чемпионата Франции.

Удачи в сегодняшнем матче Остапенко пожелали телеведущий Владимир Познер, президент Банка Латвии Илмар Римшевич, экс-премьер Латвии Ивар Годманис, вице-мэр Риги Андрис Америкс и многие другие.