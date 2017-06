Спорт |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах "Большого шлема". В финальном матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

