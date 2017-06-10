Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой Roland Garros в 20 лет (17)

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Спорт | 10 июня 2017 года, 19:35

47 ракетка мира Елена Остапенко неожиданно для многих стала чемпионкой Roland Garros. После матча с главной фавориткой турнира Симоной Халеп, она призналась, что довольна тем, как сумела переломить ход встречи и выиграть трофей. Слова теннисистки приводит официальный сайт Открытого чемпионата Франции:

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"Я не могу поверить, что стала чемпионкой в 20 лет. Я люблю вас всех. Было просто невероятно находиться в Париже. Я знаю историю и то, что когда я родилась, Густаво Куэртен выиграл свой первый титул Roland Garros. У меня просто нет слов, чтобы описать все что со мной произошло. Это была моя мечта. Я очень счастлива. Я знала, что Симона – отличный игрок. Но я старалась играть агрессивно и все пошло по-моему. Я боролась за каждое очко, а поэтому и рада, что сумела сделать все от меня зависящее".

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После победы на Roland Garros Остапенко прибавила 1990 очков в рейтинге WTA, благодаря чему с 33 строчки поднимется на 12. В то же время латвийка не дала Халеп стать лидером Тура.

Несколько лет назад, когда Алена начала побеждать на крупных чемпионатах, она стала гостьей радио Baltkom.

Комментарии 17
Andrejs Begens1 час назад
Молодчина! Гордимся!
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Irka Mekedo1 час назад
Латвия рулит! Молодец девочка!
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Oksana Quitsch53 минуты назад
Molodca!!! Pozdravlaju!!!!
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