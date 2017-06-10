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47 ракетка мира Елена Остапенко неожиданно для многих стала чемпионкой Roland Garros. После матча с главной фавориткой турнира Симоной Халеп, она призналась, что довольна тем, как сумела переломить ход встречи и выиграть трофей. Слова теннисистки приводит официальный сайт Открытого чемпионата Франции:

"Я не могу поверить, что стала чемпионкой в 20 лет. Я люблю вас всех. Было просто невероятно находиться в Париже. Я знаю историю и то, что когда я родилась, Густаво Куэртен выиграл свой первый титул Roland Garros. У меня просто нет слов, чтобы описать все что со мной произошло. Это была моя мечта. Я очень счастлива. Я знала, что Симона – отличный игрок. Но я старалась играть агрессивно и все пошло по-моему. Я боролась за каждое очко, а поэтому и рада, что сумела сделать все от меня зависящее".

После победы на Roland Garros Остапенко прибавила 1990 очков в рейтинге WTA, благодаря чему с 33 строчки поднимется на 12. В то же время латвийка не дала Халеп стать лидером Тура.

Несколько лет назад, когда Алена начала побеждать на крупных чемпионатах, она стала гостьей радио Baltkom.