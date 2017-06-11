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В то время, когда нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду находился в Риге, суррогатная мать родила ему двойню, сообщает Marca.

По информации издания, близнецы появились на свет 8 июня. Ева и Мэтью Роналду родились на западном побережье США. Официального подтверждения этой информации не последовало.

Роналду уже воспитывает 6-летнего сына Криштиану-младшего, также рожденного суррогатной матерью. В данный момент 32-летний футболист встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. Ранее ряд испанских СМИ сообщали, что Родригес ждет от Роналду ребенка.

В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. После этого португальца подозревали в гомосексуализме, но информация не подтвердилась.

Роналду — четырехкратный обладатель «Золотого мяча», действующий победитель Лиги чемпионов с "Реалом", чемпион Европы — 2016 в составе сборной Португалии.