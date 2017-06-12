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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, вырвав победу у швейцарца Стэна Вавринки.

Общий счет матча - 6:2, 6:3, 6:1 в пользу испанца.

Таким образом, 31-летний уроженец Балеарских островов стал первым человеком, выигравшим этот турнир Большого шлема десять раз.

"Я отдаю всего себя в каждом соревновании, однако именно здесь на меня накатывает ни с чем не сравнимое ощущение. Нервное напряжение и адреналин на этом корте невозможно повторить. Это самое важное событие в моей карьере", - сказал сам чемпион.

Вавринка, впервые проиграл большой турнир после череды побед, сопутствовавших ему последние три года.

Таким образом, Надаль опережает по количеству выигранных турниров Большого шлема американца Пита Сампраса, и становится на второе место после швейцарца Роджера Федерера, который обыграл его в Открытом чемпионате Австралии в январе, получив таким образом свою 18-ю победу в Большом шлеме.

По количеству побед в одном из четырех турниров Шлема испанца теперь превосходит только австралийка Маргарет Корт, которой с 1960 по 1973 год удалось выиграть Открытый чемпионат своей родины 11 раз.