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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование в отношении бывшего защитника мадридского «Реала», махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлоса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Расследование проводится на основании материалов из документального фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта.

В воскресенье, 11 июня, ARD представил ленту о допинге в бразильском футболе, в котором обвинил Роберто Карлоса в применении запрещенных препаратов.

Журналисты обнаружили документы, из которых следует, что бразильский врач Жулио Сезар Алвес использовал допинг при лечении футболистов. Одним из его пациентов был Роберто Карлос. 44-летний футболист обвинения опроверг.

Игрок завершил карьеру в 2015 году.