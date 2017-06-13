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Европейская ассоциация футбольных федераций (UEFA) может оштрафовать Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) на несколько тысяч евро, пишет Latvijas Avīze.

Как рассказал исполнительный директор ЛФФ Эдгарс Пукинскс, федерацию могут наказать за то, что во время отборочного матча Кубка мира в Риге на стадиона "Сконто" между сборными Латвии и Португалии на футбольное поле выбежали дети.

Напомним, в конце матча на поле выбежал мальчик, который обнял португальского футболиста Криштиану Роналду, а затем выбежала еще группа детей.

После инцидента сотрудники, которые отвечают за безопасность, поговорили с родителями детей о том, что недопустимо поощрять и помогать детям перелезть через ограждение во время матча. Пока нет информации о том, какие именно санкции могут грозить Латвии. Это решит заседание дисциплинарного комитета UEFA на этой неделе.

По словам Пукинскса, ответственность за этот инцидент должны взять родители.

Как сообщалось, сборная Латвии по футболу в рамках отборочного цикла Чемпионата мира-2018 уступила команде Португалии. Матч, прошедший на стадионе Skonto в Риге, закончился со счетом 0:3 в пользу действующих чемпионов Европы.

Криштиану Роналду открыл счет на 41-й минуте матча. На 63-й минуте нападающий мадридского "Реала" оформил дубль, а на 67-й минуте матча Андре Сильва утроил перевес в пользу португальцев.