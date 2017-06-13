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Сегодня, 13 июня, в Риге открываются V Всемирные спортивные игры трудящихся, в которых примут участие почти 4000 спортсменов из 36 стран.

Игры начнутся с шествия нескольких тысяч участников по ул. Валдемара к стадиону Skonto в 19.00.

V Международные спортивные игры трудящихся проводятся по инициативе Всемирной конфедерации рабочего спорта, в которую входят национальные организации 34 стран мира. В Латвии игры организует Латвийская ассоциация народного спорта, президентом которой является бывший премьер Андрис Берзиньш.

Во время игр, которые продлятся до 18 июня, в различных видах спорта выступят более 270 команд.

В рамках игр пройдут 15 чемпионатов мира - 14 по традиционным видам спорта и один чемпионат по кетчболу, организаторы которого надеются вписать имя Латвии в книгу рекордов Гиннеса.

Участники V Всемирных спортивных игр трудящихся будут соревноваться на нескольких аренах в Риге, Елгаве и Саласпилсе.

В свою очередь, столичное самоуправление сообщает, что во время шествия, которым откроются игры, полиция в случае необходимости будет ограничивать или закрывать движение транспорта и пешеходов. Шествие пройдет по маршруту Эспланада – ул. Элизабетес – ул. Валдемара – ул. Мелнгайля – стадион Skonto, и начнется в 19:00.

Также на время шествия планируется внести изменения в расписание движения общественного транспорта, маршрут которого пролегает через улицу Валдемара, на участке от бульвара Калпака до улицы Стабу.

Более подробную информацию можно найти на сайте rigassatiksme.lv, а также на сайте Рижской думы - riga.lv.