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Финал чемпионата Европы по пляжному волейболу Европейской конфедерации волейбола (CEV) в этом году состоится с 16 по 20 августа в самом большом городе-курорте на берегу Балтийского моря – в Юрмале. Будут не только определены новые чемпионы Европы, но и будет разыгран призовой фонд на сумму 200 000 EUR.

Этим летом на пляже в Майори, на сооруженном специально для турнира волейбольном стадионе, трибуны которого рассчитаны примерно на 3 000 зрителей, в течение пяти дней пройдут 144 игры между 32 ведущими парами волейболистов и волейболисток. В результате будут определены лучшие пляжные волейболисты Европы нынешнего года.

Посмотреть на игры группового турнира в первые два дня, 16 и 17 августа, все желающие могут бесплатно.

С понедельника, 12 июня, началась продажа билетов – их уже можно приобрести на сайте www.bezrindas.lv. В пятницу, когда начнутся игры на выбывание, плата за вход на центральный стадион будет 10 EUR, в субботу – 15 EUR, а в воскресенье на финальные матчи – 20 EUR.

На протяжении всей недели с 12 по 16 июня в прямом эфире радио MIX FM 102,7 после 10 утра будут проходить конкурсы. Ежедневно мы будем разыгрывать два пригласительных билета на финал чемпионата Европы по пляжному волейболу.