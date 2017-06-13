Спорт |

Латвийская федерация футбола попытается взыскать с родителей штраф, присужденный ей за выбежавших во время квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии детей. Об этом сообщил руководитель отдела проектов и маркетинга федерации Максим Распопов.

Матч состоялся в пятницу, 9 июня, и сборная Латвии уступила Португалии со счетом 0:3. Большой резонанс получило окончание матча, когда сначала на поле выбежал мальчик, чтобы обнять звезду португальской сборной Криштиану Роналду, а затем еще несколько детей.

Предполагается, что Латвийская федерация футбола за это может получить штраф в размере нескольких десятков тысяч евро, и, по словам Распопова, федерация попытается взыскать их с родителей детей.

"Мы уже написали письмо в полицию, чтобы она дала оценку нарушениям в соответствии с нормативными актами Латвии, особенно учитывая тот факт, что родители позже в социальных сетях позиционировали поступок детей как некое достижение", - сказал представитель федерации.

После получения информации о штрафе Латвийская федерация футбола проведет переговоры с юристами.

"В Европе бывали случаи, когда штраф взыскивался с тех, кто выбежал на поле. Этого же постараемся добиться и мы", - сказал Распопов, добавив, что от детей ответственности требовать нельзя, но можно от их родителей, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали, что родители помогли детям перебраться через ограждения.

В полиции на родителей детей заведены административные дела.