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Полузащитник сборной Бразилии по футболу Диего Соуза стал автором самого быстрого мяча в истории команды. Видео появилось на YouTube-канале Wadim TV.

В товарищеском матче с командой Австралии хавбек отличился на 10-й секунде встречи. Австралийцы начали матч с центра поля, Виктор Жулиано перехватил мяч, отдал пас на ход Соузе, пробившему в касание в дальний угол.

На момент публикации новости идет второй тайм, бразильцы впереди — 2:0.