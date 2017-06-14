Спорт |

Латвийской теннисистке Алене Остапенко за победу в открытом чемпионате Франции планируется выплатить премию в размере 28 458 евро.

Такое решение сегодня принято на заседании Национального совета по спорту.

Как сообщил директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс, премию получит также тренер и мама Алены Елена Яковлева. Ей планируется выплатить 14 229 евро.

В целом на выплату обеих премий из средств на непредвиденные расходы потребуется 42 687 евро, включая налоги.

Как сообщил Северс, в соответствии с действующими правилами Кабинета министров о порядке присуждения денежных премий спортсменам вопрос о премировании Остапенко не может трактоваться как премирование за выдающиеся достижения в спорте, поэтому премия ей будет выплачена за популяризацию Латвии в мире. С такой же формулировкой премия весной этого года была выплачена боксеру Майрису Бриедису.

Вопрос о премировании Остапенко уже на следующей неделе рассмотрит правительство.