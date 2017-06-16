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Нападающий сборной Португалии, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» Криштиану Роналду решил этим летом покинуть испанскую команду. Об этом со ссылкой на источники пишет португальская газета A Bola.

Отмечается, что такое решение продиктовано обвинениями со стороны испанских властей в уклонении от уплаты налогов.

13 июня испанская прокуратура подала иск против Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 млн евро.

В самом «Реале», по данным СМИ, Роналду посоветовали заплатить эту сумму.