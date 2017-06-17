Легкоатлетка потеряла парик во время выступления в Норвегии
Спорт | 17 июня 2017 года, 15:12
Нигерийская прыгунья в длину Блессинг Окагбаре потеряла парик во время выполнения попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале IAAF Diamond League.
При исполнении прыжка парик слетел с головы спортсменки и некоторое время лежал на песке, после чего Окагбаре подняла его и покинула сектор. Она заняла седьмое место, показав результат 6 метров 48 сантиметров.
Источник: Lenta.ru