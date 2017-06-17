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Латвийская женская сборная по баскетболу в субботу в столице Чехии Праге во второй игре финального турнира чемпионата Европы смогла отыграть 15 недостающих очков и уверенно, с результатом 76:55 (15:23, 23:14, 14:12, 24:6), обыграла команду Черногории, завоевав первое место.

Отличную игру латвийской сборной обеспечила Элина Бабкина, которая уже в первом тайме завоевала 20 очков, а также Кития Лакса, забросившая 5 из 7 мячей с дальнего расстояния.

Латвийская сборная завоевала первое место в турнире, сделав большой шаг к попаданию в игры на выбывание. Между тем сборная Черногории переживала уже второе поражение.

В игры на выбывание попадают три лучших команды группы.