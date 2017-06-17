Латвийские баскетболистки завоевали первое место на чемпионате Европы (3)
Спорт | 17 июня 2017 года, 16:45
Латвийская женская сборная по баскетболу в субботу в столице Чехии Праге во второй игре финального турнира чемпионата Европы смогла отыграть 15 недостающих очков и уверенно, с результатом 76:55 (15:23, 23:14, 14:12, 24:6), обыграла команду Черногории, завоевав первое место.
Отличную игру латвийской сборной обеспечила Элина Бабкина, которая уже в первом тайме завоевала 20 очков, а также Кития Лакса, забросившая 5 из 7 мячей с дальнего расстояния.
Латвийская сборная завоевала первое место в турнире, сделав большой шаг к попаданию в игры на выбывание. Между тем сборная Черногории переживала уже второе поражение.
В игры на выбывание попадают три лучших команды группы.
Сорри, ну что за хрень вы пишете?! Какое первое место? Да еще и на чемпионате Европы! Микс ФМ лучше вообще про спорт не пишите, чем давать писать тому, кто вообще не разбирается.
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Молодцы!!!!!!!
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Это точно.Сыграли две игры,одну проиграли,одну выиграли.Идут на 3-м месте в группе.Под сомнением ещё сам выход в плей-офф,а тут уже сообщают ,что Латвия-Чемпион Европы....ахахахаха. МиксНьюс уже Лиго наверное празднуют :D
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