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Кабинет министров постановил выплатить денежную премию в размере 28 458 евро теннисистке Алене Остапенко за первое место на открытом чемпионате Франции.

Как говорится в проекте распоряжения, подготовленном Министерством образования и науки, до сих пор ни одному профессиональному теннисисту из Латвии не удавалось в одиночном турнире завоевать титул победителя Grand Slam. Это лучшее достижение в истории латвийского тенниса и одно из лучших в истории латвийского спорта в целом.

Согласно закону о спорте, спортсменам, их тренерам, обслуживающему персоналу и спортивным федерациям Кабинет министров может присваивать денежные награды за выдающиеся достижения в спорте. Правилами правительства не предусмотрены награды за победу в Grand Slam из-за специфики тенниса как вида спорта.

Однако, как указало Министерство образования и науки, победа Остапенко уникальна для латвийского спорта, поэтому необходимо найти возможность, чтобы выразить благодарность спортсменке.

Средства на премирование теннисистки выделены из программы на непредвиденные обстоятельства.