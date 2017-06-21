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В канун Лиго, завтра, 22 июня, начнется очередной этап бегового сериала "Обеги Ригу". Всех желающих соберут в самом зеленом и богатом пейзажами парке Аркадия, сообщает официальный портал рижского самоуправления riga.lv.

Во время забега можно будет ощутить радость совместного участия, улучшить свой предыдущий результат или побороться за место на пьедестале. Главное для участников забега – взять свой стартовый номерок, который предусмотрен на весь сезон, и зарегистрироваться на месте.

Это будет уже третий этап в рамках бегового сериала "Обеги Ригу". Есть еще возможность улучшить свои показатели в пяти этапах забегов, а в конце сезона получить памятный приз с символикой мероприятия. Призы будут вручаться в конце последнего забега. Четвертый этап 6 июля состоится в Гризинькалнсе, пятый – впервые пройдет около пруда Марас 20 июля, шестой состоится 3 августа в парке Луцавсала, а заключительный этап пройдет 24 августа в центре спорта и отдыха в Плявниеки.

В этом году энтузиастам бега будут предложены 4 дистанции – 10 км, 5 км, оздоровительная дистанция и детская дистанция 500 метров. Все этапы сериала будут проходить в четверг вечером, что является главной новинкой этого сезона. Сбор намечен на 18:00, старт на детских дистанциях – в 18:30, на других дистанциях – в 19:00.

Беговой сериал предлагает Рижская дума, обеспечивая возможность участникам забегов на детских дистанциях и оздоровительных дистанциях соревноваться без платы за участие. Для бегунов на дистанциях 10 и 5 км во взрослой группе плата за участие составит 5 евро за все семь этапов сезона, если своевременно зарегистрироваться – за неделю до соревнований – на сайте www.izskrienrigu.lv.

Зарегистрироваться на соревнования можно и на месте, но за более высокую плату, которая будет одинаковой для всех участников, независимо от возраста.

По завершении сериала будут награждены самые старательные и лучшие бегуны – на дистанциях 5 и 10 км будут учитываться результаты на всех этапах и на последнем лучших бегунов наградят по результатам общего зачета. В свою очередь участники, у которых будут результаты по крайней мере на пяти этапах, получат памятные призы с символикой мероприятия по результатам общего зачета. Награды будут вручены на заключительном этапе серии.

Беговой сериал "Обеги Ригу" предлагает Рижская дума и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.