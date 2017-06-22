Спорт |

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария приговорен к году тюрьмы и штрафу в 2 млн евро после того, как он признал свою вину в налоговом мошенничестве, сообщает RT.

По информации El Confidencial, 29-летний аргентинский футболист признал вину по двум преступлениям. Таким образом, ди Мария признан виновным в обмане испанского правительства на сумму в 1,3 млн евро во время выступления за мадридский «Реал». По испанскому закону, если преступление совершенно впервые и приговор менее двух лет, то обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок. Ди Мария, признавшись в преступлениях, избежал разбирательства в верховном суде Испании и заплатит штраф в размере 2 млн евро.

Ди Мария выступал в составе «Реала» с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2015 году оказался в «ПСЖ».