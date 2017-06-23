Роналду отказался платить Испании 14,7 млн евро налогов (1)
Спорт | 23 июня 2017 года, 10:22
Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду не будет выплачивать испанским фискальным органам налоговую задолженность 14,7 млн евро.
Как сообщает издание Marca, португальский футболист не считает себя виновным и идти на сделку со следствием не намерен.
Ранее сообщалось об уголовном деле, которое завела в отношении футболиста прокуратура Испании. В надзорном ведомстве утверждают, что Роналду за три года не заплатил в казну около 14,7 миллиона евро.
Впоследствии сообщалось, что форвард во избежание тюремного заключения решил заплатить эти деньги.
Источник: Lenta.ru
Всё правильно Рональдо!!! Нехрен им платить,приезжай в Латвию, спрячем так, что Олд Стрит хрен найдёт.
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