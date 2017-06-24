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Латвия получила право на проведение в 2019 году финального турнира чемпионата Европы по женскому баскетболу в двух подгруппах и двух матчей 1/8 финала. Главным организатором соревнований выступит Сербия. Такое решение в субботу приняло правление европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA).

На проведение соревнований также претендовали Израиль и Россия, однако эти страны в ходе тайного голосования получили меньше всего поддержки.

В Латвии, кроме игр в двух подгруппах, пройдет два матча 1/8 финала, таким образом через два года в рамках чемпионата Европы в Латвии состоится 14 игр.

В свою очередь в Сербии пройдут игры в двух подгруппах, два матча 1/8 финала, а также следующие за ними игры четвертьфинала и полуфинала и соревнования за медали и места.

Кандидатуру Латвии очно представляли бывшая лидер латвийской сборной по баскетболу Анете Екабсоне-Жогота и генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Эдгар Шнепс. В подготовленном видеосюжете с речью к правлению европейского отделения FIBA обращались президент Латвии Раймонд Вейонис, мэр Риги Нил Ушаков, легендарная латвийская баскетболистка Ульяна Семенова и капитал латвийской сборной Гунта Башко-Мелнбарде.

Латвийский баскетбольный союз согласовал проведение чемпионата Европы с Национальным советом по спорту, а также получил необходимые гарантии от руководства МВД, Рижской думы и "Арена Рига".

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (также известный как Eurowomen или EuroBasket Women) представляет собой международное соревнование по баскетболу, проходящее раз в два года между странами Европы (включая Израиль) среди женских национальных баскетбольных команд. Чемпионат также используется в качестве квалификационного турнира для чемпионата мира по баскетболу среди женщин (FIBA), а также для Олимпийских игр.

Фото: Латвийская баскетбольная ассоциация