Спорт |

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в финальном матче Mallorca Open обыграла немку Юлию Гёргес со счетом — 6:4, 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа и 14 минут. За это время Севастова реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

На счету соперницы 4 реализованных брейк-пойнта из 8 и больше невынужденных ошибок.

Главный редактор российского издания "Советский спорт" Николай Яременко в интервью mixnews.lv похвалил латвийских теннисисток.

"У нас веселый теннис начался! Сначала Алена Остапенко выигрывает Открытый чемпионат Франции, теперь – снова латвийская победа! Турнир, конечно, не слишком крутой, но посмотрите на интригу. Это второй титул Анастасии в карьере. А первый она взяла в Эшториле аж в 2010 году. В прошлом году Севастова проиграла два финала. А это непростой психологический момент. Каждый раз проигрывать, останавливаясь в шаге от титула – тут и сорваться можно", - отмечает Яременко.

По его словам, теперь у Севастовой все будет получаться лучше прежнего.

"Теперь крылышки-то отрастут. Теперь можно верить в новые победы! Говорю без всякой иронии. Посмотрите хотя бы на то, как она прибавила по сравнению с прошлым сезоном. Она сама признает, что лучше стала играть на приеме. Она хорошо двигается, хорошо подает. А то, что она вместе с Янкович еще и в парный финал вышла – это свидетельствует только о стабильности", - пояснил Яременко.

Анастасия Севастова в 2013 году завершала карьеру из-за травмы, но затем все-таки вернулась на корт.

Источник: sportarena.com