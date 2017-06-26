Спорт |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, в трех сетах обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:3, 0:6, 6:4, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Остапенко реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. На счету Суарес-Наварро один эйс, одна ошибка на подаче и шесть брейков.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема".