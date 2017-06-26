Остапенко провела первый матч после триумфа на "Ролан Гаррос" (1)
Спорт | 26 июня 2017 года, 22:21
Латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, в трех сетах обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:3, 0:6, 6:4, сообщает championat.com.
Матч продолжался 1 час 40 минут. Остапенко реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. На счету Суарес-Наварро один эйс, одна ошибка на подаче и шесть брейков.
10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема".
Алёна в теннисе,как Майрис в боксе:)
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