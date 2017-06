Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида в среду потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира, который проходит в южнокорейском городе Муджу, и стала бронзовым призером мирового первенства.

В своей весовой категории до 53 килограммов 18-летняя Тарвида в борьбе за выход в финал с результатом 5:11 уступила россиянке Татьяне Кудашевой - чемпионке Европы среди юниоров и взрослых.

В настоящее время Тарвида занимает в мировом рейтинге 10-е место, а Кудашева - 3-е. Бронзовая медаль Тарвиды - высшее достижение в истории таэквондо в Латвии.

В четверг участие в чемпионате мира начнет и 17-летняя сестра Инесе Тарвиды Йоланта.

Seems that Latvians have decided to dominate all sports. Taekwondo fighter Insese Tarvida reaches World Taekwondo Championships semifinal! pic.twitter.com/TdPh1lJ16D