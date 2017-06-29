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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в третьем круге турнира в Истборне проиграла британке Йоханне Конте со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут, сообщает Чемпионат.com.

26-летняя уроженка Сиднея Конта, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, 9 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и проиграла столько же геймов на своей подаче. Алена четырежды подала навылет при шести двойных.

За выход в полуфинал Конта поспорит с немкой Анжеликой Кербер, ранее разгромившей испанку Лару Арруабаррену.

До этого поражения Остапенко провела восемь беспроигрышных матчей.

10 июня Алена Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема".