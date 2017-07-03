Севастова и Остапенко успешно стартовали на "Уимблдоне" (1)
Латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Елена Остапенко, справились со своими соперницами и вышли во второй круг престижного чемпионата "Уимблдон".
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная под 18 номером, в 1-ом круге турнира "Уимблдон" на семнадцатом корте обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6-1, 7-6 (7:3). Севастова в ранге заняла 19 позицию, а Путинцева в ранге находится на 49 месте.
В свою очередь звезда латвийского тенниса Алена Остапенко на чемпионате "Уимблдон", посеянная под 13 номером, на четвертом по значимости корте обыграла со счетом 6-0, 1-6, 6-3 Александру Саснович из Белоруссии.
Севастова пятый раз играет в основном турнире на чемпионате "Уимблдон", но четыре предыдущих раза ей не удавалось пройти 1-й круг турнира.
Напомним, недавно Остапенко одержала сенсационную победу на Roland Garros.
Севастова, как и Остапенко, провела очень хороший сезон на грунте, а в июне на траве победила на турнире в Мальорке, заработав второй титула WTA в карьере.