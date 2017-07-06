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Латвийская теннисистка Алена Остапенко во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над канадкой Франсуазой Абанда со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 16, проиграв столько же геймов на своей подаче. Елена активно выиграла 31 розыгрыш, допустив 39 невынужденных ошибок.

Следующей соперницей Остапенко станет итальянка Камила Джорджи, одолевшая американку Мэдисон Кис — 6:4, 6:7 (10:12), 6:1.

Между тем другая латвийская спортсменка, Анастасия Севастова, проиграла Хизер Уотсон во втором круге Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:4 в пользу британки. Уотсон реализовал 6 брейк-пойнтов из 8, дважды проиграв собственную подачу.

Севастова сделала 7 виннеров и допустила 13 невынужденных ошибок. У Уотсон эти показатели составили 19 и 13 соответственно.

Матч продолжался 1 час 1 минуту.