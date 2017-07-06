Спорт |

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис во втором круге Уимблдонского турнира одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4, 7:6.

На следующем этапе Гулбису предстоит встретиться с четвертой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который сегодня обыграл чеха Адама Павласека.

В первом круге Гулбис обыграл Виктора Эстрелья-Бургоса из Доминиканской Республики.

Выступление на британском турнире продолжает также латвийская теннисистка Алена Остапенко.