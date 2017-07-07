Остапенко вышла в 1/8 финала Уимблдона (3)
Спорт | 7 июля 2017 года, 20:38
Латвийская тенисистка Алена Остапенко, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв итальянку Камилу Джорджи со счётом 7:5, 7:5.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Остапенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 7 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Остапенко сыграет с четвёртой ракеткой турнира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Источник: www.championat.com
В 18 финала будите писать, когда Свитолину выиграет. (намёк на ошибку в заголовке) Поздравляю с победой Алёну, дальнейших ей побед.
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Вообще-то в 1/16 она победила.
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