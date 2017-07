Спорт |

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис сегодня в поединке третьего круга Уимблдонского турнира уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичи со счетом 4:6, 1:6, 6:7 (2:7). Таким образом серб пробился в четвертый круг Уимблдонского турнира.

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. В первом сете Гулбис вел 4:2, но умудрился проиграть четыре гейма подряд, а затем и провалить вторую партию.

Взяв медицинский тайм-аут, латвийский спортсмен пришел в себя в третьем сете, дошел до тай-брейка, но там ничего не смог противопоставить трехкратному чемпиону турнира.

Гулбис выполнил больше эйсов (13 против 6) и заработал больше «виннерсов» (38 против 21). При этом он слишком часто ошибался (37 против 12), особенно при ударе справа.

В четвертом круге Джокович сыграет с французом Адрианом Маннарино.

