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На международном турнире по боксу Sparkassen, в немецком городе Бенсхайме, юная спортсменка из Латвии Николина Боке заняла второе место.

В этом году на турнире выступали около 140 участниц (женщины, молодежь и юниорки) из 12 стран.

Латвию представляла 14-летняя Николина Боке в весовой категории 50 кг. Всего в этой категории принимало участие 6 девушек. Все три боя латвийская спортсменка боксировала с соперницами из Германии. В финале Николина уступила Антонии Григориан и заняла второе место.

Кубок Sparkassen - крупнейший боксерский женский турнир в Европе, в котором принимают участие олимпийские чемпионки, обладательницы мировых и европейских медалей и национальные чемпионы.

Источник: mypage.lv